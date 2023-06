Ukraina: Niemcy przekażą 20 dodatkowych wozów bojowych BWP Marder

Jak wynika z komunikatu prasowego firmy , zamówienie w imieniu niemieckiego rządu zostało przyznane w maju, a wyremontowane pojazdy mają trafić na Ukrainę latem tego roku. Do tej pory Ukraina otrzymała już 40 BWP tego typu , z czego 20 pochodziło z istniejących zapasów Bundeswehry, a 20 z magazynu Rheinmetall. Kolejne 60 jest naprawianych w zakładach Rheinmetall w Kassel i Unterlüß. Te również trafią w późniejszym terminie na Ukrainę.

Już wiosną 2022 roku firma Rheinmetall Landsysteme GmbH rozpoczęła na własny koszt przywracanie bojowych wozów piechoty do stanu natychmiastowej gotowości bojowej w swoich zakładach w Unterlüß i Kassel. Teraz firma poinformowała, że otrzymała od Federalnego Ministerstwa Obrony zlecenie na naprawę i modernizację 20 bojowych wozów piechoty Marder.

Wozy bojowe Marder był używane przez armię niemiecką jako główny BWP Grenadierów Pancernych od lat 70. XX wieku do dnia dzisiejszego. Chociaż kiedyś zawierał kilka unikalnych funkcji, takich jak w pełni zdalny karabin maszynowy na tylnym pokładzie, funkcje te zostały usunięte lub usprawnione w późniejszych modernizacjach. Dzisiaj zaliczane są one do najbardziej niezawodnych systemów uzbrojenia tego typu na świecie.