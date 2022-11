Kolejny bombowiec na liście strat. Pokazano wrak rosyjskiego Su-34

Nie tak dawno rosyjskie media państwowe informowały, że żołnierze Putina otrzymali nowe, zmodernizowane bombowce Su-34 . Z pojawiających się doniesień wynikało, że rosyjska armia wzbogaciła się o cztery maszyny wyprodukowane w Nowosybirskim Zakładzie Lotniczym Chkalov-Nowosybirsk United Aircraft Corporation (część państwowej korporacji technologicznej Rostec) i zostały one rozdysponowane do działania w Ukrainie.

Cztery dodatkowe bombowce (o ile doniesienia są prawdziwe), to nie tak dużo, jeśli zestawi się je z liczbą straconych do tej pory przez Rosjan w Ukrainie Su-34. Mówi się o co najmniej 17 zniszczonych maszynach, ale pojawiające się co jakiś czas w ukraińskich mediach zdjęcia i nagrania kolejnych wraków, sugerują, że jest ich znacznie więcej. Najnowsze z nich zostały zrobione niedaleko Kupańska w obwodzie charkowskim.