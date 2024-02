Druga armia świata ma problemy. Zdjęcie odsłania prawdę

Jeszcze przed końcem ubiegłego roku do sieci trafiło wykonane przez Ukraińców zdjęcie, które stanowiło dowód tego, że Rosjanie mają trudności z zapewnieniem części zamiennych dla swoich podstawowych i jednocześnie jednych z najlepszych śmigłowców – Ka-52 Aligator. Armia miała kanibalizować własne maszyny – używała do naprawy śmigłowców części, które były demontowane z innych egzemplarzy.

Porzucony na lotnisku śmigłowiec nie był wówczas jedynym obrazem problemów, z którymi od miesięcy mierzy się Rosja. Wcześniej Wall Street Journal informował, że Moskwa zwracała się o pomoc do Egiptu, Pakistanu i Brazylii, aby odkupić odsprzedane tam wcześniej jednostki napędowe do śmigłowców. Na liście brakujących części znalazły się komponenty do niektórych rosyjskich śmigłowców – w tym również Ka-52.