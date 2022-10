Hybrydowy StrykerX. Ze starego Strykera niewiele zostało

Jest druga nowość od GDLS po opisywanym przez Łukasza Michalika AbramsieX . StrykerX to propozycja rozwoju stosowanych w US Army ośmiokołowych transporterów Stryker.

Jest to znaczący progres w stosunku do tego co obecnie jeździ i koncepcyjnie widzimy tutaj sporo wspólnego z FFG Genesis. Tak jak tam nowość będzie hybrydą mogącą się przez jakiś czas poruszać bardzo cicho lub za pomocą wyłącznie silników elektrycznych zasilanych ze wbudowanej baterii. Z kolei na dłuższe dystanse źródłem prądu będzie służący za generator silnik diesla.