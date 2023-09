Najlepszy czołg ZSRR. Rosja chce wznowić produkcję czołgu T-80

Po rozpadzie ZSRR rosyjska armia dysponowała ok. 4,5 tys. czołgów T-80. Były to wozy w różnych wersjach, z czego większość została zakonserwowana i trafiła do magazynów. W chwili rozpoczęcia ataku na Ukrainę rosyjska armia miała do dyspozycjo około 800 T-80, a ok. 2500 pozostawało w rezerwie, reprezentując różny stan techniczny.