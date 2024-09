MSPO 2024. Czesi przywieźli dmuchany czołg Leopard 2A4

Stosowanie makiet na wojnie jest tak stare jak sama wojna i pełnoskalowy konflikt w Ukrainie ponownie przypomniał światu, jak ważna jest sztuka oszukiwania przeciwnika. Nawet w dobie dronów i zdjęć satelitarnych istnieją sposoby zmylenia wroga, co może np. wymusić na nim użycie nielicznej i kosztownej broni, która w normalnych warunkach mogłaby być użyta na realnym celu.

Rosjanie używali już w Ukrainie pocisków balistycznych pokroju Iskandera-M lub jego odpowiednika z Korei Północnej do atakowania makiet zachodniego sprzętu. Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę tych pocisków u Rosjan i niewystarczającą obronę antybalistyczną Kijowa każdy atak na sztuczny cel istotnie zwiększa szanse przetrwania prawdziwego systemu .

Ukraińcy masowo budują drewniane makiety wyglądające tak samo jak oryginalne systemy , ale taka metoda jest dzisiaj niewystarczająca wobec radarów czy kamer termowizyjnych. Do ich zmylenia są potrzebne wyspecjalizowane rozwiązania. Jednym z bardziej znanych producentów takich sztucznych obiektów jest czeska firma INFLATECH.

Czeska firma znana jest z produkcji makiet zestawów M142 HIMARS i samolotów F-16 , a teraz do już produkowanego czołgu M1A1 Abrams doszedł model Leoparda 2A4. Prezentowana makieta jest konstrukcją 1:1 i może oszukać nawet kamery termowizyjne bądź radary.

Jest to możliwe, ponieważ makieta charakteryzuje się zbliżoną do oryginału sygnaturą termiczną oraz radiolokacyjną. Porządny efekt jest osiągany na kilka sposobów. W przypadku sygnatury cieplnej stosowane są elektryczne grzałki umieszczone w konkretnych miejscach pokroju np. silnika. Są one zasilane z wbudowanego w makietę agregatu.