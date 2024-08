Wielka wpadka Rosjan. Myśleli, że zniszczyli Patriota

System obrony przeciwlotniczej Patriot, opracowany przez amerykańską firmę Raytheon, to zaawansowane rozwiązanie, które zdążyło udowodnić swoją skuteczność na polu walki. Wyposażony w radar AN/MPQ-65 system Patriot jest w stanie śledzić do 100 celów jednocześnie, co czyni go niezwykle efektywnym w warunkach intensywnych działań bojowych. System Patriot w znacznym stopniu przyczynił się do ochrony miast i infrastruktury przed atakami powietrznymi.