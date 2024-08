Znaleźli go w lesie. Ukraińcy woleliby uniknąć takiego widoku

Pocisk balistyczny KN-23 (w Korei Północnej jego nazwa to Hwasong-11Ga) jest pociskiem balistycznym zasilanym na paliwo stałe. Szacuje się, że zapewnia zasięg dochodzący do nawet 650 km. To więcej niż w przypadku rosyjskich Iskanderów, do których KN-23 jest porównywany. Waga takiego pocisku to ok. 3400 kg.