Miał szpiegować dla Putina. Nie żyje białucha arktyczna Hvaldimir

Hvaldimir to imię, będące połączeniem norweskiego słowa hval (wieloryb) i imienia rosyjskiego prezydenta. Słynna białucha zawdzięczała je nietypowym okolicznościom, w jakich pojawiła się przy norweskim wybrzeżu.

Waleń został zauważony w 2019 roku w pobliżu norweskiej wyspy Ingøya. Miał na sobie uprząż z uchwytem do kamery lub aparatu fotograficznego, której – ocierając się o łódź rybaków – usiłował się pozbyć. Pomogli mu w tym ludzie, odkrywając zarazem napis wskazujący, że nietypowe akcesorium pochodzi z Sankt Petersburga .

Bliższy kontakt z morskim ssakiem ujawnił, że jest on oswojony, przyzwyczajony do obecności ludzi i chętny do zabawy z nimi. Okazało się także, że waleń był szkolony, rozpoznaje gesty ludzi i potrafi na nie reagować.