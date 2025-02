Mocarstwo zbroi odległego sojusznika. Padła zgoda na dostawę potężnych pocisków

Pociski mają wzmocnić obecne możliwości japońskich Morskich Sił Samoobrony (JMSDF) i trafią na obecne okręty z systemem AEGIS jak i przyszłe niszczyciele z rodziny 13DDX . Jest to kolejna akceptacja USA na dostawy broni po pociskach AIM-120 AMRAAM i AGM-158B JASSM-ER dla Japonii co istotnie wzmocni jest możliwości na wypadek konfliktu z Chinami.

Pociski SM-6 to wprowadzone do służby w 2013 roku pociski należące do systemu Standard Missile (SM). Pociski SM-6 zostały opracowane aby zwalczać trudne cele balistyczne na większym dystansie niż ma to miejsce w przypadku pocisków SM-2MR Block IIIA i SM-2MR Block IIIB, ale za niższy koszt niż ma to miejsce w przypadku SM-3.