Okręty NATO w Polsce. Potężna broń zacumowała w portach

Kolejna jednostka to natomiast niemiecki Mecklenburg-Vorpommern (F 218), która trafiła do służby w 1996 r. i przy 4900 tonach wyporności, długości niespełna 139 m zwalcza obiekty powietrze rakietami Raytheon RIM-7P z wyrzutni Mk 41 z 16 prowadnicami. Cele morskie zwalcza tą samą wyrzutnią co hiszpański okręt F 101. Podobna charakterystyka uzbrojenia dotyczy holenderskiego Van Amstel, który również korzysta z wyrzutni Mk 41 i RGM-84D, przy czym jest mniejszym okrętem o wyporności ok. 3300 ton i ok. 124 m długości. Te parametry odnoszą się również do portugalskiego Bartolomeu Dias (F 333).