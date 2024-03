Ten czołg to "karabin snajperski". Ukraińcy go zmodernizowali

Ukraińcy są zadowoleni z czołgów Challenger 2, które określają mianem "karabinów snajperskich" ze względu na jakość optyki i systemu kierowania ogniem pozwalającego na strzelanie na dużo większą odległość niż jest to możliwe w konstrukcjach poradzieckich.

Ponadto mocowanie karabinu maszynowego FN MAG na wieży otrzymało tarczę składającą się z pary stalowych wkładów do kamizelek kuloodpornych mającą zapewnić dosługującemu go dowódcy czołgu formę ochrony przed ostrzałem.

Uwagę zwracają też pociski podkalibrowe L27A1 znane też jako CHARM 3 widoczne na trzecim zdjęciu. Są to pociski typu APFSDS, czyli podkalibrowe stabilizowane brzechwowo z odrzucanym sabotem mające formę strzałki w tym przypadku wykonanej ze zubożonego uranu. Pozwalają one na przebicie pancerza każdego rosyjskiego czołgu chronionego nawet ciężkim pancerzem reaktywnym.

Zapewnia on wyjątkową ochronę przed pociskami kumulacyjnymi i zapewnia bardzo dobrą odporność na penetratory kinetyczne. W efekcie uzyskano pojazd o wadze przekraczającej 60 ton, wyposażony w dodatkowy pakiet opancerzenia.

Takie rozwiązanie zostało przyjęte, by umożliwić wykorzystanie specyficznych pocisków HESH, które efektywnie niszczą fortyfikacje i cele pancerne bez konieczności przebijania pancerza. Pociski HESH działają poprzez spłaszczenie się na pancerzu celu i detonację, co generuje wysokie naprężenia i wytwarza drobne odpryski po jego wewnętrznej stronie, mogące ciężko zranić załogę w przypadku braku wewnętrznej ochrony antyodłamkowej. Mimo to głównym typem amunicji przeciwpancernej pozostają penetratory APFSDS.