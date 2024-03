Mocarstwo idzie na całość. Ukraina otrzyma wyczekiwaną pomoc

To najważniejsza amunicja dla Ukraińców. Pociski kal. 155 mm, które ze swoich zapasów wygospodarowała także Francja, są wykorzystywane w większości systemów artyleryjskich stosowanych w krajach NATO. Także tych, które w ramach wsparcia trafiły do Ukrainy, np. w polskich Krabach , niemieckich PzH 2000 czy wspominanych francuskich CAESARach.

CAESAR (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtilleri) to armatohaubica zapewniająca szybkostrzelność do 6 strz./min oraz możliwość pracy w trybie MRSI. Zastosowano w niej działo o długości 52 kalibrów. Zasięg rażenia celów jest dzięki temu znaczący, zależny jednak również od rodzaju zastosowanych pocisków. Mieści się w przedziale od 30 km 40 km, a w przypadku rzadszych pocisków z dopalaczem rakietowym lub Vulcano do nawet do 80 km.