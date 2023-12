Masakra pod Awdijiwką. Rosjanie stracili niezwykle rzadki pojazd

Walki o Awdijiwkę są bardzo zacięte i obydwie strony skierowały tam swoje najlepsze siły. Widzieliśmy tam m.in. bojowe wozy piechoty (bwp) M2A2 Bradley ODS należące do ukraińskiej 47 Brygady Zmechanizowanej, a po stronie rosyjskiej trafiają się takie okazy jak transportery opancerzone BTR-90, które miały być następcą wysłużonych BTR-80.

Ten okaz najpewniej jak większość rosyjskich strat w tamtejszym regionie padł ofiarą artylerii bądź dronów "kamikadze" używanych nawet do polowania na pojedynczych rosyjskich żołnierzy. Plus jest taki, że BTR-90 doszczętnie nie spłonął, więc w późniejszym terminie jedna lub druga strona raczej będzie mogła go odzyskać.