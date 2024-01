Hezbollah zaatakował Izrael ich własną bronią. Winny jest Iran

Hezbollah na znak solidarności z Hamasem atakuje izraelskie budynki i zgrupowania rozlokowane na granicy z Libanem. Tym razem do ataku został wykorzystany bardzo nowoczesny przeciwpancerny pocisk kierowany (ppk). Wyjaśniamy, co zostało użyte.

Libański Hezbollah to jedna z najlepiej wyszkolonych i wyposażonych grup atakujących Izrael o liczebności około 20 tys. aktywnych bojowników i drugie tyle rezerwistów (według raportu sporządzonego przez Center for Strategic and International Studies).

Hezbollah będący jedną z organizacji politycznych i społecznych mających wpływ na kruchą władzę w Libanie ma terytorium, gdzie przez dekady zwiększał swoje możliwości. Hezbollah dysponuje bogatym arsenałem artylerii lufowej, rakietowej oraz nawet pociskami balistycznymi.

Z kolei w przypadku ręcznej broni przeciwpancernej nie dysponują tylko granatnikami przeciwpancernymi RPG-7 tylko mają na stanie ciekawsze rozwiązania. Nalezą do nich m.in. pojedyncze jak i podwójne wyrzutnie irańskich ppk "Thar Allah" będących kopią rosyjskich 9M133-1 Kornet-E oraz dużo ciekawsze "Almas". Ten ostatni został wykorzystany przez Hezbollah w ataku na izraelski posterunek na granicy z Libanem, co widać na poniższym nagraniu.

"Almas" - irański "diament" będący kopią izraelskiego Spike'a

PPK "Almas" czyli po irańsku diament jest ich najnowszym rozwiązaniem przeciwpancernym, którego pierwsze strzelania poligonowe wyciekły w 2020 r. Oznacza to, że Hezbollach dostał broń, która co najwyżej trafiła do seryjnej produkcji dopiero w ciągu paru ostatnich lat.

Bazą dla "Almasa" miały być przejęte w różny sposób izraelski ppk Spike-LR (stosowany też w Wojsku Polskim), które zostały poddane inżynierii wstecznej, a następnie zaprojektowane w Iranie w oparciu o dostępne komponenty. W efekcie Iran zyskał nowoczesny ppk typu "odpal i zapomnij" mogący atakować cele lotem nurkowym co widać też na nagraniu pochodzącym z głowicy pocisku. Oznacza to, że ppk ma możliwość przekazywania obrazu z kamery dziennej do wyrzutni.

Można zakładać, że tak samo jak izraelski protoplasta mamy tutaj głowicę działającą w podczerwieni widzącą termiczny obraz celu. Jest to zaawansowana technologia, która najpewniej pochodzi od Chin dysponującymi takimi głowicami choćby w pociskach powietrze-powietrze PL-10. Możliwe, że gotowe głowice lub ich krytyczne części jak matryce FPA (Focal Plane Array) trafiają do Iranu jak części do produkcji dronów Shahed.

"Almas" może też mieć możliwość ręcznego naprowadzania za pomocą światłowodu, ale jego zasięg czy możliwości głowicy bojowej pozostają nieznane, ale jeśli wymiarowo irańska kopia jest zbliżona do oryginału to raczej mowa o zasięgu do około 4 km. Ta jednak na pewno jest tandemowa i może stanowić poważne zagrożenie dla izraelskich pojazdów niewyposażonych w system obrony aktywnej Trophy.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski