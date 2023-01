Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ogłosił uruchomienie kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy. Pełna lista dostaw pomocy wojskowej dla Ukrainy w ramach nowego rekordowego pakietu o wartości ponad 3,8 miliarda dolarów została ujawniona 6 stycznia. Ponieważ po raz pierwszy zostaną przekazane bojowe wozy piechoty Bradley, wzbudziło to powszechne zainteresowanie. Departament podał kilka dodatkowych szczegółów umowy.

Zapytana o wersję Bradleya, która będzie wysyłana na Ukrainę, zastępca asystenta sekretarza obrony Laura K. Cooper potwierdziła, że najprawdopodobniej będzie to Bradley M2A2 wraz z częściami zamiennymi niezbędnymi do konserwacji pojazdów. Branżowi dziennikarze są zgodni, że była to najbardziej prawdopodobna opcja, chociaż liczono, że USA przekaże wersję M2A3.