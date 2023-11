M1150 Assault Breacher Vehicle w Ukrainie. To szturmowa wersja Abramsa

Wśród sprzętu otrzymanego przez Ukrainę od Stanów Zjednoczonych znalazły się bardzo nietypowe pojazdy. Choć zarówno Waszyngton, jak i Kijów, nie komentowały tej decyzji, do Ukrainy trafiły M1150 Assault Breacher Vehicle. To szturmowa wersja Abramsa, przeznaczona do torowania drogi w polach minowych.