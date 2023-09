Abramsy już w Ukrainie. To maszyny przekazane przez USA

Anonimowe źródła z amerykańskiego resortu obrony, w rozmowie z "New York Times", skomentowały, że amerykańskie czołgi znalazły się na Ukrainie kilka miesięcy wcześniej, niż się tego spodziewano, i w idealnym czasie, aby mogły zostać wykorzystane w kontrofensywie przeciwko Rosji . W nadchodzących miesiącach kolejne z 31 obiecanych Abramsów zostaną wysłane na na pomoc Kijowowi. Źródła "NYT" odmówiły podania liczby maszyn, jakie już dotarły do kraju.

Czołgi Abrams to jedne z kilku rodzajów czołgów, które Ukraina ma w swoim arsenale i które mogą zostać użyte do odzyskania terytoriów we wschodnich i południowych obwodach Ukrainy, które zostały zajęte przez Rosję. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), Kyryło Budanow, w rozmowie z amerykańskim portalem militarnym The War Zone, podkreślił jednak, że Abramsy będą musiały zostać zastosowane do przeprowadzenia "bardzo konkretnych, dobrze przygotowanych operacji". W przeciwnym razie, jak uważa Budanow, istnieje ryzyko, że zostaną zniszczone.