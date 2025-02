Kupili ten sam sprzęt co Polska. Będą go używać w nietypowej roli

Zamówione egzemplarze to K9A1 Thunder będące modernizacją K9 Thunder, produkowanego od 1999 roku. Jest to konstrukcja o masie 47 ton oparta na podwoziu gąsienicowym, wyposażona w wieżę z armatą kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów. Ta pozwala na prowadzenie ostrzału do 6. strz./min i na oddanie trzech strzałów w trybie MRSI.

Tego rodzaju uzbrojenie stało się obecnie standardem w NATO, pozwalającym na atakowanie celów na odległość od 30 do 31 km przy użyciu najprostszych pocisków pokroju DM121 . Z kolei zastosowanie nieco droższych pocisków z gazogeneratorem zwiększa ten dystans do około 40-41 km.

Są to pociski z czasów zimnej wojny z głowicą kumulacyjną i ładunkiem blisko 7 kg środka wybuchowego. Ich zasięg dla starszych dział wynosił maksymalnie 16 km, ale przy armatach o długości 52 kalibrów maksymalny zasięg lotu zwiększył się do 30 km. Pozwala to na skuteczne wyeliminowanie np. sił desantu, zanim dotrą do brzegu.