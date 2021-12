Ludzkość może świętować! Udany start "wehikułu czasu"

W praktyce oznacza to, że im dalej patrzymy, tym starszy obraz widzimy. A zatem patrząc przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, wsiądziemy do wehikułu czasu – ujrzymy obraz z bardzo odległej przeszłości. Spojrzymy na Kosmos taki, jaki był bliżej Wielkiego Wybuchu - sięgniemy w czasie i przestrzeni tak daleko, jak jeszcze nigdy wcześniej. To bezcenna wiedza, która zbliży nas do poznania odpowiedzi na pytanie o początki naszego (wszech)świata. Kiedy ją poznamy?