Rosjanie robią coś dziwnego. Ekspert ocenił, co to znaczy

– Następna seria powinna odbyć się w niedzielę. Jeśli tak się stanie, Rosjanie pokażą, że są gotowi do startów, ale myślę że pokazują coś Amerykanom, którzy teraz chcą sprowadzić sytuację na poziom negocjacyjny , może zademonstrować gotowość do eskalacji. Pytanie jest otwarte – twierdził analityk.

Zdaniem eksperta takie "demonstracje" wymagają dużych nakładów finansowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w trakcie wspomnianych lotów startuje wiele samolotów, a to pochłania mnóstwo paliwa, a do tego wpływa na zużycie maszyn. Popowicz podaje, że Rosja wykorzystuje przede wszystkim bombowce Tu-95MS, które podczas "demonstracji" pokonują duże odległości.

– Żeby uzyskać jakiś efekt, myślę, że nie będą liczyć pieniędzy. Jaki to efekt? Zobaczymy, co będzie w niedzielę. Jeśli wtedy to się stanie, to już jest jakiś system. I naprawdę może mieć wpływ na zewnętrznego obserwatora przed rozpoczęciem jakichkolwiek negocjacji – dodał analityk. Popowicz stwierdził też, że nie można potwierdzić, czy bombowce latają z przygotowanymi pociskami, czy też są całkowicie "puste". Aby to określić, należałoby śledzić ruchy Rosjan tuż przed startem maszyn.