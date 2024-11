Polska poderwała myśliwce. Odpowiedź na działania Rosjan

Polska dysponuje myśliwcami F-16 i MiG-29. F-16 określa się czasem mianem "Jastrzębi" i stanowią one kluczowym elementem polskich sił powietrznych od 2006 r. Polskie F-16 wyposażone są w zaawansowane systemy uzbrojenia, co umożliwia im realizację zróżnicowanych misji bojowych i obronnych. W ich arsenał wchodzą m.in. pociski powietrze-powietrze AIM-120C AMRAAM, skuteczne na średnich dystansach. Dodatkowo, wyposażone są w pociski manewrujące AGM-158 JASSM, znane z precyzji i zdolności do przełamywania obrony przeciwnika. Samoloty mają możliwość rozwijania prędkości ponad 2100 km/h i operowania na wysokościach przekraczających 15 km.