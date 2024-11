Podchwytliwe zadanie z matematyki. Znasz odpowiedź?

Zanim przejdziemy do rozwiązania tego zadania, wyjaśnimy, jaka jest kolejność wykonywania działań w tej dziedzinie nauki. W pierwszej kolejności zawsze zajmujemy się działaniami w nawiasach . Następne jest pierwiastkowanie i potęgowanie, zaś później mnożenie i dzielenie. Na samym końcu dodajemy i odejmujemy. To powinno rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc w rozwiązaniu działania 6:2(2+1).

Wykonajmy więc kalkulacje krok po kroku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w matematyce, zaczynamy od działań w nawiasach. We wspomnianym zadaniu będzie to (2+1), a więc w efekcie uzyskamy równanie w postaci 6:2x3 (3, bo 2+1 z nawiasu).

Do wykonania pozostały tylko dwa działania – dzielenie i mnożenie. W tym miejscu należy przypomnieć kolejną zasadę, która mówi o tym, że działania wykonujemy od lewej do prawej, zatem w przypadku 6:2x3 zaczniemy od dzielenia, a następnie przejdziemy do mnożenia. W efekcie uzyskujemy równanie 3x3 (3, bo to wynik 6:2). Z zadania w tej postaci otrzymujemy ostateczny wynik 9 (bo 3x3=9).