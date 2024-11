Starlinki nad Polską. Zatrzymaj się po pracy

Satelity Starlink znów będą widoczne nad Polską. Jak podaje redakcja serwisu Nocne Niebo, w piątek 15 listopada 2024 r. nad naszym krajem będzie można zaobserwować dwa przeloty kosmicznego pociągu Elona Muska. Powinny być one dobrze widoczne.

Starlinki, które obecnie da się zaobserwować na niebie nad Polską, to satelity z serii oznaczonej jako G9-11. Pierwsza okazja do ich obserwacji pojawiła się już w czwartek 14 listopada. W piątek będzie można oglądać dwa przeloty satelitów.

Wieczorem będziemy mieli okazję podziwiać drugi przelot satelitów Starlink. Będzie on miał miejsce o godz. 18:21. Tym razem satelity będą widoczne wyłącznie na zachodniej stronie nieba. Dolecą do ok. 30 stopni wysokości i wejdą w cień Ziemi.