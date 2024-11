Wyrzucasz skorupki po jajkach? Możesz z nimi zrobić coś innego

Jajka to nieodłączny składnik wielu potraw i słodkości, który można znaleźć w niemal każdej kuchni. Choć najbardziej "cenne", jeśli chodzi o właściwości kulinarne, jest wnętrze jajek, to i skorupki można wykorzystać na różne sposoby.

Po obraniu jajka, jego skorupa zwykle ląduje w odpadach bio – tam bowiem jest jej miejsce i tam należy ją wyrzucać. Jeśli okaże się jednak, że wnętrze jajka nie nadaje się do spożycia, białko i żółtko należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Opakowania po jajkach powinny z kolei trafić do żółtego kubła na metale i tworzywa sztuczne (jeśli opakowanie jest styropianowe) lub niebieskiego na papier (w przypadku czystych i papierowych wytłaczanek). Miejsce zabrudzonych opakowań jest w pojemniku na odpady zmieszane.

Wyrzucasz skorupy po jajkach? Niepotrzebnie

Warto jednak rozważyć niewyrzucanie skorupek po jajkach, gdyż te mają iście wszechstronne zastosowanie. Wynika to z ich składu. Skorupki zawierają bowiem mnóstwo składników odżywczych, m.in. wapń (niezbędny do budowy kości), kolagen, białko, kwas hialuronowy (wpływające na budowę stawów). Co również istotne – w skorupkach po jajkach znajdują się magnez, fosfor, miedź, cynk, selen oraz krzem, dzięki czemu zawdzięczają właściwości antybakteryjne. Jak więc wykorzystać skorupki po jajkach?

Nawóz ze skorupek po jajkach

Popularnym sposobem wykorzystania skorupek po jajkach jest przygotowanie z nich nawozu. Szereg składników mineralnych świetnie wpływa na glebę, a co za tym idzie – rosnącą w niej roślinę. Aby przygotować taki nawóz, należy przemyć skorupki, wysuszyć je, następnie drobno pokruszyć (lub zblendować) i wsypać do ziemi, lekko z nią mieszając.

Inne zastosowania skorupek

Skorupki po jajkach można też spożywać. Choć naturalnie w "zwykłej" postaci jest to mało komfortowe, to już po odpowiednim przygotowaniu skorupki można wykorzystać do przygotowania… kawy. Skorupki należy przed tym dokładnie oczyścić, a następnie zmielić na proszek. Wsyp pół łyżeczki do filiżanki razem z kawą i zalej – napój stanie się wówczas bardziej aromatyczny.

Zawartość kolagenu, białka i szeregu innych elementów w składzie skorupek wpływa też na ich dobroczynne działanie na skórę. Popularną praktyką jest stosowanie okładów z rozmoczonych skorupek na skórę. Jak to zrobić? Oczyść skorupki i zalej je octem jabłkowym. Po dwóch dniach oczekiwania, skorupki będą miękkie. Wystarczy przyłożyć je na zaczerwienione lub podrażnione miejsca, aby poczuć szybką ulgę.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski