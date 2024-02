Kontrakt na dostawę systemu IBCS podpisany. Polska będzie potęgą w Europie

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej a rządem Stanów Zjednoczonych, a jej wartość to około 2,53 mld dolarów netto. Dostawy zamówionego sprzętu mają zostać zrealizowane w latach 2024-2031.

Zintegrowany system zarządzania obroną przeciwlotniczą i antyrakietową IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) zapewni Polsce możliwość stworzenia w pełni sieciocentrycznego systemu obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej, nieposiadającego wad klasycznych rozwiązań.

W przypadku starszych wersji systemu Patriot stosowanych między innymi w Ukrainie, mamy do czynienia z centralnym punktem dowodzenia, którego zniszczenie powoduje "uciszenie" wpiętych do niego wyrzutni w wyniku nalotu samolotów przystosowanych do przeprowadzania misji SEAD.