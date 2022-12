Ekspert bez ogródek. W razie wojny Niemcy nie zdołają obronić Berlina

Według szefa KNDS kraje NATO są w większości gotowe do obrony, a do tego mają potężnego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. Twierdzi jednak, że w przypadku konfliktu zbrojnego nie wszyscy zdołają poradzić sobie z agresorem. – Europę można obronić tylko częściowo. A co z Bundeswehrą? Kiedyś miała ponad 2 tys. czołgów Leopard 2, teraz jest ich ok. 300. Z ich pomocą będzie może w stanie obronić Augsburg, ale na pewno nie Berlin – powiedział Haun.