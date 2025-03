W ostatnim tygodniu lutego Rosja przeprowadziła serię ataków z użyciem pocisków balistycznych Iskander-M ( 9K720 Iskander ). To broń, której wyrzutnie od co najmniej 2017 roku Rosjanie umieścili m.in. w obwodzie królewieckim , zagrażając celom na większości terytorium Polski i Litwy.

W rezultacie rosyjskich ataków śmierć poniosło ok. 70 szkolących się żołnierzy, a co najmniej 200 odniosło obrażenia. Przyczyną tak dużych strat mogą być - według nieoficjalnych informacji - zaniedbania ukraińskich dowódców. Wątek ten potwierdza zdymisjonowanie przez głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandra Syrskiego naczelnika centrum szkolenia wojskowego i dowódcy oddziału zaatakowanego w obwodzie dniepropietrowskim.

Iskander-M to pocisk balistyczny krótkiego zasięgu (SRBM), pozwalający na rażenie celów oddalonych do 500 km. Pocisk ma 7,3 m długości, waży niecałe osiem ton i może przenosić ładunek bojowy ważący do 700 kg - głowicę burzącą, termobaryczną, kasetową lub jądrową.