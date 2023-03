Rosja modernizuje krążowniki atomowe projektu 1144. Nie chce, by podzieliły los "Moskwy"

Krążowniki rakietowe z napędem jądrowym projektu 1144 (typ Kirow) to obecnie najpotężniejsze okręty rosyjskiej floty. Jedyny rosyjski lotniskowiec, "Admirał Kuzniecow" , jest od lat remontowany (na wrócić do służby w 2024 r.), a Flota Czarnomorska straciła swój okręt flagowy – zatopiony przez Ukraińców krążownik "Moskwa" .

Następny w kolejce do remontu jest "Piotr Wielikij". To okręt flagowy Floty Północnej, która zyskuje na znaczeniu w kontekście wejścia Szwecji i Finlandii do NATO, radykalnie ograniczającego możliwości Rosji do działania na Bałtyku.