Lekki moździerz z Tarnowa z wyświetlaczem. Każdy będzie w stanie z niego strzelać

Jest to bardzo lekki moździerz z kategorii poniżej 8 kg kal. 60,7 mm pozwalający na rażenie celów na dystansie do 1,3 km za pomocą pocisków o masie 1,9 kg mających 40 m pole rażenia, ale odłamki potrafią dolecieć nawet do 100 m. Co ciekawe pocisk detonuje się parę m nad ziemią, co zwiększa skuteczność wobec przeciwników ukrytych w okopach.