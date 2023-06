Niemcy uważnie oglądają swoje euro. Ukraina otrzyma tańszy sprzęt

Z oficjalnego komunikatu wystosowanego przez niemieckich polityków mogliśmy dowiedzieć się, że planują przekazanie 66 transporterów opancerzonych. Nie podano dokładnie, o jaki sprzęt chodzi. Szybko pojawiły się sugestie, że będą to dobrze znane Fuchsy , ale finalnie najprawdopodobniej stanie się inaczej. Jak ujawnia niemiecki Bild, do Ukrainy zostaną wysłane pojazdy opancerzone BATT UMG. Dlaczego?

BATT UMG to amerykańskie pojazdy opancerzone. Są budowane na dostępnej na rynku platformie cywilnej (firmy FORD), ale modyfikowanej pod kątem wojskowych potrzeb. Mają długość ok. 6 m i ważą ponad 10 t. Są przy tym oferowane z dwoma układami siedzeń – 2 + 6 lub 2 + 8.

Napędzający BATT UMG silnik cechuje się pojemnością 6,7 l oraz mocą 330 KM przy maksymalnym momencie obrotowym 1017 Nm. Jest łączony z automatyczną, 6-biegową skrzynią biegów oraz napędem 4x4. Prędkość maksymalna tego pojazdu dochodzi do 100 km/h, w terenie radzi on sobie ze zboczami o nachyleniu do 30 proc. i pionowymi przeszkodami o wysokości do 0,4 m.