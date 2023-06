Nikt tego nie przewidział. Nadlecą nad Ukrainę z drugiego końca świata?

Informacje pochodzą z The Australian Financial Review. Dziennikarze powołują się na poufne źródła i ujawniają, że pomysł władz z Canberry odnośnie przekazania F/A-18 Hornet stronie ukraińskiej został już zgłoszony Stanom Zjednoczonym. Co więcej, miał spotkać się z entuzjastycznym przyjęciem.