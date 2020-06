Jaki telewizor 4K wybrać? Oto kilka wskazówek dla kupujących

Ogromna liczba pikseli wykorzystywana do zbudowania obrazu, przekłada się na możliwość wyświetlenia większej ilości detali. Ponadto technologia 4K jest ściśle powiązana z High Dynamic Range (HDR), dzięki czemu zapewnia szerszą paletę barw i lepsze odzwierciedlenie kolorów, co sprawia, że oglądane przez nas filmy stają się znacznie bardziej realistyczne.

Telewizor 4K. Jaki wybrać?

Przy wyborze telewizora 4K koniecznie zwróćmy też uwagę na poszczególne parametry urządzenia. Niektóre modele dostępne są w bardzo niskich cenach, co może mieć odzwierciedlenie w zbyt niskiej jakości obrazu, którą z rzeczywistym 4K łączy niewiele. Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu:

Na ostateczną decyzję co do jej wyboru kluczowy wpływ powinna mieć odległość, w jakiej znajdujemy się na co dzień od ekranu. Jeżeli jest ona dosyć mała, warto abyśmy przyjrzeli się telewizorom z przekątną poniżej 34 cali. Większe telewizory (ok. 40 cali) zalecane są w przypadku, gdy odległość od ekranu wynosi min. 1,8 metra.