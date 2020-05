Jak zresetować telefon? Oto kilka prostych sposobów

Jak zresetować telefon? Pytanie, które z pewnością zadał sobie nie jeden z nas, gdy nasze urządzenie zaczęło płatać nam figle. Smartfony podobnie jak wiele innych sprzętów elektronicznych mają to do siebie, że od czasu do czasu odmawiają nam posłuszeństwa. Dzieje się tak z przeróżnych powodów. Do najczęstszych możemy zaliczyć nieprawidłowe działanie systemu lub problemy z poszczególnymi aplikacjami.