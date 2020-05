Jak zablokować wyskakujące reklamy? Prosty i skuteczny sposób

Jeśli wyskakujące okienka i reklamy sprawiają wam problemy, to warto wiedzieć, że blokowanie ich jest domyślną funkcją w każdej przeglądarce. Wyjaśniamy krok po kroku, jak poradzić sobie z irytującymi okienkami na przykładzie przeglądarki Chrome .

Jak zablokować wyskakujące reklamy w Chromie?

Chociaż na poszczególnych urządzeniach może to wyglądać nieco inaczej, to sposób na to, jak zablokować wyskakujące reklamy w przeglądarce Chrome jest bardzo prosty.