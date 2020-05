Jak przyspieszyć internet? Wyjaśniamy, z czego może wynikać problem i jak sobie z nim poradzić

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu zbyt wolnego internetu, warto jest przeprowadzić test prędkości . Wykaże on zarówno prędkość pobierania i wysyłania danych, jak i ping.

Jeżeli wynik testu pokaże znacznie niższe liczby, niż te zapisane w umowie, może to oznaczać, że problem leży po stronie dostawcy internetu. Jeżeli zaś wyniki testu będą zbliżone do tego, co obiecał operator, warto wypróbować kilka prostych metod na przyspieszenie internetu.

Jak przyspieszyć internet? Podstawowe kroki

Sprawdź swój router

Jeżeli zdecydujesz się na zakup nowego routera, to zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem , który odpowie na pytania dotyczące rodzajów routerów oraz podpowie, jak wybrać urządzenie, które najlepiej spełni twoje oczekiwania.

Zanim jednak wydasz pieniądze, spróbuj ponownie skonfigurować dotychczasowe urządzenie, tak by uzyskać najmniej obciążone połączenie. Do tego warto również usunąć czynniki zakłócające sygnał. Najprostszym z nich jest... ustawienie routera bliżej urządzenia, z którym ma się łączyć. Pomóc może również zamontowanie go wyżej, by sygnał mógł rozchodzić się równomiernie.