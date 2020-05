Jak sprawdzić IP komputera? Oto kilka prostych sposobów

Jak sprawdzić IP komputera? Pytanie z pozoru proste, może sprawić niektórym sporo trudności. Problem ze znalezieniem numeru identyfikacyjnego własnego sprzętu mogą mieć przede wszystkim ci, którzy nie używają go zbyt często, a jeśli już, to służy im on głównie do przeglądania wiadomości w internecie, słuchania muzyki czy oglądania filmów. Jeżeli nie wiecie jak zweryfikować adres IP własnego urządzenia - nie martwcie się. Istnieje kilka prostych sposóbów, dzięki którym na pewno wam się to uda.