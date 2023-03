Meteoryt wstrząsnął Księżycem. To niepokojące zjawisko

Meteoryty uderzają w Ziemię niemal codziennie. Księżyc jest mniejszy, ale odłamki kosmicznego gruzu docierają do jego powierzchni dużo częściej i niosą ze sobą bardzo drastyczne skutki. Ziemia ma bowiem atmosferę, która skutecznie neutralizuje kosmicznych przybyszy. Nawet zmasowany atak rozpędzonych meteorytów postrzegamy co najwyżej jako deszcz spadających gwiazd . Atmosfera Księżyca nie jest tak skuteczna. Uderzające w jego powierzchnię skały wchodzą z nią w wybuchową interakcję, zdolna pozostawić po sobie trwały ślad w postaci kraterów.

Nie oznacza to, że obserwacje uderzeń meteorytów uderzających w Księżyc są normą. Z Ziemi postrzegamy je jako rozbłysk na tarczy srebrnego globu, ale to także wymaga odpowiednich warunków. Przede wszystkim meteoryt musi być duży, a uderzenie nastąpić na obszarze nocy księżycowej i to w momencie, kiedy jest on zwrócony w stronę Ziemi. Na takie okoliczności trafił w tym roku japoński astronom Daichi Fujii . Oto nagranie, które wykonał przy pomocy kamer ustawionych na monitorowanie Księżyca.

Rozbłysk widoczny na tarczy Księżyca nastąpił 23 lutego, o godzinie 20:14 JST (11:14 GTM, 12:14 w Polsce). Do uderzenia doszło w pobliżu krateru Ideler L, na północny zachód od krateru Pitiscus. Astronomowie oceniają, że meteoryt poruszał się z prędkością 13.4 km/s (48 280 km/h) i spowodował powstanie krateru o średnicy kilkunastu metrów. Jest to na tyle duża wyrwa, że dostrzegą ją sondy monitorujące powierzchnię srebrnego globu.

Meteoryty to skały poruszające się z prędkościami rzędu kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Dla Ziemi to tylko malownicze naturalne fajerwerki, ale dla srebrnego globu meteoryty oznaczają lokalną katastrofę. Zderzenie z nawet niewielkim obiektem tego typu wyzwala energię cieplną i prowadzi do wybuchu. To sprawia, że są one istotnym zagrożeniem dla ekspansji międzyplanetarnej.