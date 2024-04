Irański program atomowy. Polisa bezpieczeństwa ajatollahów

Zastrzeżenie MAEA było uzasadnione. Do czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę i ataków na Zaporoską Elektrownię Atomową, Izrael był jednym krajem świata, który kiedykolwiek celowo zaatakował infrastrukturę jądrową, a na dodatek zrobił to dwa razy.

Z tego powodu wzrost napięcia pomiędzy Iranem i Izraelem stanowił przesłanki do obaw, że celem izraelskiego odwetu będą irańskie instalacje jądrowe . Nic takiego jednak nie nastąpiło, a w rejonie Ishafan zaatakowane zostały irańskie cele wojskowe.

Zainicjowany w latach 50. amerykański program "Atom dla pokoju" zakładał szeroki dostęp do wykorzystywanej dla celów cywilnych energii jądrowej. Przewidywał także, co okazało się ślepym zaułkiem technicznego rozwoju, wprowadzenie atomowego rolnictwa i górnictwa, gdzie w ramach Operacji Plowshare próbowano wybuchami jądrowymi tworzyć zbiorniki retencyjne czy kopalnie odkrywkowe.

Sytuacja uległa zmianie po rewolucji islamskiej. Na skutek nacisków Waszyngtonu z opłaconych przez Iran umów wycofały się nie tylko firmy amerykańskie, ale także europejskie, co zwróciło Teheran w stronę współpracy z RPA (kraj ten opracował broń jądrową, ale dobrowolnie z niej zrezygnował) i Pakistanem.

Przełomem dla Iranu okazałą się jednak dopiero współpraca – w latach 90. – z Rosją, która zaczęła dostarczać zarówno ekspertów z zakresu energii jądrowej, jak i specjalistów od technologii rakietowej, co zaowocowało gwałtownym przyspieszeniem irańskich prac w obu obszarach.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Odkrycie na początku wieku irańskich ośrodków badawczych w miejscowości Arak, gdzie wytwarzano ciężką wodę i w Natanz, gdzie wzbogacano uran , rozpoczęło wieloletni okres napięcia, w czasie którego Zachód usiłował drogą dyplomatyczną skłonić Iran do zaprzestania prac.

Gdy zawodziła dyplomacja, w roli argumentu występowały wirusy komputerowe jak choćby robak Stuxnet, który na początku poprzedniej dekady prawdopodobnie uszkodził irańskie wirówki, służące do produkcji wzbogaconego uranu, a przy okazji zainfekował setki tysięcy komputerów na całym świecie, zakłócając m.in. indyjski program kosmiczny czy funkcjonowanie chińskiego przemysłu.

Pogłoski o krótkim czasie, dzielącym Iran od opracowania własnej broni jądrowej idą w parze z innymi spekulacjami: jak długo Izrael będzie tolerował takie stan rzeczy i kiedy zdecyduje się na atak, który – podobnie jak w przypadku nalotu na reaktor Osirak – co najmniej spowolni realizację planów nieprzyjaznego kraju.

Tymczasem już dwa lata temu Iran otwarcie zadeklarował rozpoczęcie wzbogacania posiadanego uranu do zawartości 60 proc. izotopu U-235. Choć to za mało, jak na potrzeby militarne, wartość ta znacznie przekracza dopuszczane przez MAEA do zastosowań cywilnych 20 proc.