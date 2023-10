Indie nie żartowały. Test rakietowy robi wrażenie

Indie stają się znaczącą potęgą kosmiczną. Spektakularnie wyprzedziły Rosję w podboju południowej części Księżyca , a pierwsza hinduska sonda słoneczna to nie koniec. ISRO jest na dobrej drodze do misji załogowych.

Indyjska Agencja Kosmiczna planuje do 2035 roku zbudować własną stację kosmiczną, a do 2040 roku wysłać astronautów na Księżyc. To wymaga statku kosmicznego, zdolnego do obsługi misji załogowych. Okazuje się, że Indie mogą go skonstruować i już w przyszłym roku wystartować na orbitę.