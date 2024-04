Iran zdecydował się przeprowadzić atak odwetowy w nocy z soboty na niedzielę. Był to pierwszy bezpośredni atak Republiki Islamskiej na Izrael.

Na jednym ze zdjęć z ataku zidentyfikowano bezzałogowy statek powietrzny Shahed 136. Te same drony w ostatnich miesiącach były dostarczane do Rosji i wykorzystywane w atakach na Ukrainę .

Drony Shahed-136 zaliczają się do kategorii amunicji krążącej, zdolnej do tworzenia tzw. roju dzięki specjalnym, mobilnym wyrzutniom, które mogą jednocześnie transportować i wystrzeliwać pięć dronów. Ataki takich formacji stanowią poważne zagrożenie, gdyż liczne urządzenia mogą przytłoczyć systemy obrony przeciwlotniczej, prowadząc do rozległych zniszczeń.