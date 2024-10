Tak dbają o polskie Kraby. Ukraińcy pokazali zdjęcia

Armatohaubice Krab to nowoczesne samobieżne działa artyleryjskie produkowane w Hucie Stalowa Wola, które wykorzystują kaliber 155 mm. Mogą razić cele na dystansie od ok. 5 km do maksymalnie 40 km, przy szybkostrzelności wynoszącej maksymalnie sześć strzałów na minutę. Kraby cechuje również mocny i niezawodny silnik 1000 KM, co pozwala tej ważącej 48 ton maszynie na poruszanie się z prędkością do 60 km/h na utwardzonych drogach. Dzięki zaawansowanemu systemowi kierowania ogniem Topaz oraz systemowi łączności FONET od WB Electronics, Krab jest w stanie skutecznie działać w różnych warunkach bojowych.