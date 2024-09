Ukraińcy żołnierze od kwietnia 2024 r. testują ultralekką haubicę 2-CT Hawkeye od AM General. Jest ona unikatowa, ponieważ jest to haubica kal. 105 mm dostosowana do strzelania z paki samochodu terenowego HMMWV , po uprzednim rozłożeniu hydraulicznych podpór. Poniżej można zobaczyć p ierwsze zdjęcia Ukraińców z testowaną ultralekką haubicą 2-CT Hawkeye .

Zazwyczaj w takim formacie dotychczas były dostępne wyłącznie moździerze do kal. 120 mm, a nie haubice oferujące większą szybkostrzelność i zasięg. W przypadku rozwiązania od AM General, zasięg dla najprostszych pocisków to 11,6 km, a dla wariantów z dopalaczem rakietowym już ok. 15 km. Dla porównania moździerz kal. 120 mm osiąga maksymalnie 8 km zasięgu z klasycznymi pociskami i nieco ponad 10 km z pociskami rakietowymi.