H77BW Archer vs trzy armatohaubice D‑20. Do ich zniszczenia wystarczy 25 sekund

Sprawia to, że nawet jeśli radary artyleryjskie go wykryły i Rosjanie zdecydowali się ostrzelać ten teren to Archer był już w odległym miejscu. Pozwala to Ukraińcom na sprawne eliminowanie liczniejszej i mającej dostęp do większego zapasu amunicji rosyjskiej artylerii o zasięgu do około 18 km w przypadku kalibru 152 mm.