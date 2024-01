Militarne złoto z północy Europy. Ukrainiec ocenił armatohaubice Archer

Jego zdaniem Archer można określać mianem "haubicy snajperskiej". To nawiązanie do świetnej celności, jaką oferuje. Dodatkowo cechuje się wysokim stopniem automatyzacji. Armatohaubica jest obsługiwana przez kilku żołnierzy, ale nie muszą oni opuszczać bezpiecznej, opancerzonej kabiny. Broń znajduje się w odseparowanej pancernej wieży. Mieści się w niej magazyn na 20 pocisków kal. 155 mm.

"Przed naszym wyjazdem szkoleniowym mój przyjaciel powiedział, że to najlepsza rzecz w artylerii, jaką kiedykolwiek wynaleziono. Teraz zdaję sobie sprawę, że miał rację. To bardzo zaawansowana technologicznie maszyna. Być może wyprzedza swoje czasy. Archer trafia prosto w cel, nie celuje w kwadraty, ale bezpośrednio w cel. Trafia dosłownie w jednym, dwóch strzałach" - powiedział ukraiński wojskowy.

Archer wyróżnia się też szybkostrzelnością, to najszybsza haubica na świecie. Po zatrzymaniu oddanie pierwszego strzału zajmuje systemowi tylko 30 sekund. W ciągu kolejnych 15 sekund Archer jest w stanie wystrzelić jeszcze trzykrotnie.

Możliwe jest także prowadzenie ognia w trybie MRSI, którego działanie szczegółowo opisywał Przemysław Juraszek , dziennikarz Wirtualnej Polski. Zasięg prowadzenia ognia przy pomocy tej armatohaubicy to nawet 60 km (w zależności od rodzaju pocisków i trybu strzelania może być mniejszy).

Mobilność całego systemu zapewniają stosowane przez producenta zmodyfikowane podwozie Volvo A30D w układzie 6×6 i silnik o mocy ponad 300 KM. Ważąca ponad 30 t i mierząca ok. 14 m długości, armatohaubica Archer na drodze rozpędza się do nawet 70 km/h. W terenie radzi sobie natomiast m.in. ze śniegiem do 1 m grubości.