Pokaz atomowej siły. Stany Zjednoczone przeprowadziły test pocisku Minuteman III

Amerykańskie dowództwo podkreśla, że nie jest to reakcja na bieżące wydarzenia. Według udostępnionego komunikatu, próba była planowana od dawna, a testowe wystrzelenie Minutemana było kolejnym z ponad 300 przeprowadzonych do tej pory.

Warto jednak zauważyć, że próba została przeprowadzona według specyficznego scenariusza. Do opalenia pocisku wykorzystano powietrzne centrum dowodzenia z systemem ALCS, umieszczonym na pokładzie "samolotu dnia zakłady". To E-6B Mercury, należący do 625. Eskadry Operacji Strategicznych.