Projekt Iceworm. Atomowe miasto, które USA budowały pod Grenlandią

Postępujące topnienie lodowców może spowodować uwolnienie tych niebezpiecznych substancji i przeniknięcie ich do środowiska. Outrider przypomina, że gdyby faktycznie doszło do skażenia środowiska z powodu tego, co pozostawiono w bazie Camp Century, nie byłby to pierwszy taki przypadek dla USA na Grenlandii. W 1968 r. na wyspie w pobliżu bazy lotniczej Thule rozbił się amerykański bombowiec B-52 z czterema bombami wodorowymi. Nie doszło do ich detonacji, ale z ich głowic wydostały się radioaktywne substancje, które doprowadziły do skażenia środowiska.