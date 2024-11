Lecieli nad Grenlandią. Dostrzegli ukryte "miasto" pod lodem

Piloci, którzy w kwietniu 2024 r. dostrzegli na Grenlandii bazę Camp Century, planowali znaleźć dno lodowca. – Na początku nie wiedzieliśmy, co to jest – mówił Alex Gardner zajmujący się kriologią w NASA i który uczestniczył w przelocie nad Grenlandią.

Grenlandia to obszar, w którym temperatura przekracza nawet -50 stopni Celsjusza. Naturalnie więc nie jest to miejsce, w którym można spodziewać się obiektów, w których mogą zamieszkiwać ludzie. Wbrew pozorom jednak Camp Century to baza, która powstała właśnie w tym nieprzyjaznym dla człowieka środowiska – i do tego pod powierzchnią lodu.