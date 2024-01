Pogrom pod Awdijiwką. Ta broń dziesiątkuje Rosjan

Awdijiwka to obszar w Ukrainie, gdzie od miesięcy toczą się zacięte walki. Nazywany "bramą do Doniecka" punkt jest ważny dla Rosjan przede wszystkim z uwagi na możliwość utworzenia cennego korytarza logistycznego. Nie dziwi więc, że właśnie w tym miejscu wojska agresora gromadzą najważniejsze maszyny, które – jak podają eksperci – są systematycznie niszczone .

Generalnie rzecz ujmując, FGM-148 Javelin to amerykański system, którego historia sięga lat 90. ubiegłego wieku. Produkcję broni rozpoczęto bowiem w 1996 r. Do Ukrainy miały trafić wczesne wersje Javelinów oznaczone jako 148A/B/C/D Block 0. Wedle doniesień, obrońcy mają też dysponować produkowanymi od 2006 r. wariantami FGM-148E Block 1.

Wczesne wersje wspomnianych systemów osiągają donośność na poziomie 2,5 km, natomiast unowocześnione i ulepszone Javeliny wysyłają wystrzelony pocisk na odległość nawet 4,8 km. Broń wykorzystuje do napędu silnik rakietowy na paliwo stałe, natomiast do naprowadzania wykorzystywana jest termografia. Pocisk z głowicą o wadze 8,4 kg (kumulacyjna) opuszcza wyrzutnię z prędkością ok. 200 m/s. Po maksymalnie kilkunastu sekundach trafia w cel, a żołnierz natychmiast może wrócić do ukrywania się, bowiem Javelin to system typu "odpal i zapomnij". Strzelec nie musi robić nic poza oddaniem strzału.