Fuzja sprzętu z ZSRR i USA. Su-25 atakuje Rosjan rakietami Zuni

Obydwa pociski są do siebie dość zbliżone, ponieważ S-13 wprowadzone do służby w latach 80. XX wieku to konstrukcja kal. 122 mm zawierająca 21 lub później 31 kg głowicę bojową dostępną w kilku wersjach. Najpopularniejsza była odłamkowo-burząca generująca 450 odłamków i przeciwpancerna z tandemowym ładunkiem kumulacyjnym zdolnym pokonać 1 m zbrojonego betonu, a rzadszym widokiem są termobaryczna, której głowica odpowiada sile wybuchu 40 kg trotylu oraz penetrująca.